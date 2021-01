O Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira está com as inscrições abertas para a Mostra Competitiva Brasil. Os interessados devem acessar o formulário de inscrição e regulamento através deste link até 27 de janeiro. Serão aceitas obras finalizadas a partir de 1 de julho de 2019, que não foram inscritas anteriormente no festival, de trabalhos realizados no Brasil por brasileiros ou estrangeiros, ou no exterior por brasileiros.

O Cine Esquema Novo chega a sua 14ª edição em 2021 de forma online e gratuita, que ocorrerá de 10 a 15 de abril, incluindo projeções urbanas, exibições de filmes, debates, seminário e oficinas. As obras serão exibidas gratuitamente através de plataforma online ao longo dos seis dias de festival. As inscrições selecionadas concorrem entre si, independente de duração e formato.

A novidade estará em diversos conteúdos que serão construídos em parceria com cada um dos selecionados, que estarão disponíveis em um ambiente digital criado para cada participante, chamado de Caderno de Artista: “Estamos propondo para quem tiver seu filme selecionado, que escolha outra obra audiovisual que entre em diálogo com seu trabalho, para estar em exibição com a sua obra no festival. Esta obra escolhida pelo artista não estará na Mostra Competitiva Brasil, mas ela fará parte do que podemos chamar do Caderno de Artista, uma área que reunirá, além do filme selecionado, a obra que dialoga com o trabalho em competição, entrevistas, informações e outras imagens, convidando o público a ter uma maior compreensão do universo de cada realizador”, declaram os organizadores do CEN Jaqueline Beltrame, Ramiro Azevedo, Gustavo Spolidoro e Alisson Avila.

O Júri Oficial será composto por três convidados e terá a responsabilidade de escolher, dentre os trabalhos selecionados para a Mostra Competitiva, o Grande Prêmio Cine Esquema Novo 2021 e 5 Prêmios Especiais do Júri (o Júri Oficial poderá outorgar até 5 prêmios, de forma livre, dentre todas as obras em competição).