Realizado como um evento anual desde 2015, o NordesteLAB, plataforma de fomento audiovisual, terá programação contínua em 2021, realizando atividades voltadas para profissionais e estudantes, como laboratórios, ateliês, rodadas de negócios, além de mesas e debates, entre os meses de março e setembro. Consolidado como espaço de negócios para o mercado audiovisual das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, o NordesteLAB é uma realização do Laboratório Audiovisual, com coprodução da Janela do Mundo.

A primeira etapa das ações são as Atividades Formativas, que estão com inscrições abertas no site www.nordestelab.com.br. Realizada com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia – Funceb (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, a ação reúne um Laboratório de Projetos, um Laboratório Universitário e um Ateliê de Produção de Impacto. Todas as inscrições são gratuitas.

O Laboratório de Projetos é voltado para inscrição de profissionais com propostas de ficção, documentário e animação, em formato de série ou longa-metragem, em fase de desenvolvimento. Serão selecionados oito projetos, cujos participantes farão parte de uma imersão de 30 horas, com foco no desenvolvimento negocial e criativo das produções, em momentos coletivos e individuais.

O Ateliê de Produção de Impacto selecionará até 20 profissionais cujos projetos possuam perfil de desenvolvimento de estratégias de produção de impacto, que participarão de uma imersão teórico-prática voltada para o desenho de planos de impacto social. As obras audiovisuais podem estar em qualquer estágio, desde o desenvolvimento, até a produção ou finalização.

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o Laboratório Universitário receberá inscrições de projetos de curtas documentais ou ficcionais, em fase de desenvolvimento, propostos por estudantes universitários das áreas comunicação, artes, cinema, audiovisual e áreas afins de instituições de ensino superior, públicas ou privadas, situadas na região Nordeste do Brasil. Serão selecionadas 10 propostas, cujas equipes participarão de uma imersão de 20 horas para fortalecimento dos trabalhos.