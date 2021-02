A Spcine Play estendeu a gratuidade do seu catálogo até 31 de março. A previsão inicial era que todo conteúdo ficasse liberado até o final de janeiro. A iniciativa faz parte das ações da Spcine em decorrência da pandemia da Covid-19 e possibilita que a população tenha acesso a conteúdo de qualidade durante este período em que o isolamento social segue sendo necessário.

A plataforma de streaming da Spcine conta com mais 300 títulos, divididos entre filmes, séries, shows, videoclipes, que podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil. No catálogo, estão disponíveis raridades de grandes nomes do cinema brasileiro, como Hector Babenco, Zé do Caixão, Suzana Amaral, Helena Ignez, Tata Amaral e Ana Carolina.

Há ainda filmes das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo, como o Festival de Cinema Latino-Americano e o Festival Mix Brasil. Destaque também para a estante da Mostra do Audiovisual Negro – Apan, que abriga 35 títulos atualmente, e para as produções do My French Film Festival, que segue na plataforma até o dia 15 de fevereiro.

O catálogo da Spcine Play pode ser conferido no site www.spcineplay.com.br.