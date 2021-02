A Spcine promove, nesta quinta-feira (11/02), às 17h, o debate “Cenário internacional para novos talentos”, que vai contar com a presença da produtora Sara Silveira e da presidente da Spcine, a cineasta Laís Bodanzky.

Além de debater o cenário atual para a participação de novos talentos brasileiros nos mais importantes festivais do mundo, como Cannes, Berlim e Veneza, o debate pretende focar ainda na recente produção cinematográfica nacional, que emerge de todas as regiões do país.

Com mais de 50 créditos em produções de filmes, Sara Silveira fundou a Dezenove Som e Imagens em 1991 ao lado do cineasta Carlos Reichenbach. Atualmente, ela dirige a produtora em parceria com Maria Ionescu.

Suas produções incluem premiados longas-metragens dirigidos por grandes nomes do nosso cinema, como “Alma Corsária”, de Carlos Reichnbach, “Cinema, Aspirinas e Urubus”, de Marcelo Gomes, e “Mãe Só Há Uma”, de Anna Muylaert. Seu filme mais recente, “Todos os Mortos”, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, integrou a seleção oficial da 70º do Festival de Berlim.

Para participar é preciso se inscrever no link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Vaoxrno3R4yywH_A8x5gEA . O debate também será transmitido pelo Facebook da Spcine, https://www.facebook.com/spcinesp.