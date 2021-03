O Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência realiza uma edição online e gratuita com uma seleção especial de 14 filmes nacionais e internacionais premiados e consagrados em edições anteriores, dois inéditos brasileiros e quatro debates relacionados aos temas das produções. A edição virtual será entre os dias 10 e 14 de abril, no site www.assimvivemos.com.br Em todas as sessões serão disponibilizados recursos de acessibilidade, como a audiodescrição e as legendas LSE (para surdos e ensurdecidos) e a tradução para LIBRAS. Será distribuído gratuitamente por e-mail material didático com sugestões de atividades para professores e profissionais da área.

A edição online só é possível, porque a Cinema Falado Produções, organizadora do festival, foi contemplada no edital Lei Aldir Blanc. Ao mesmo tempo que organiza o evento virtual, a produtora abre inscrições para a 10ª edição do Assim Vivemos, que acontecerá no segundo semestre. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de abril, através da plataforma FilmFreeway, no link https://filmfreeway.com/ assimvivemos . Podem participar curtas, médias e longas-metragens nacionais e estrangeiros sobre o tema das pessoas com deficiência e com qualquer data de produção. A edição presencial, a partir de agosto, será nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Serão oferecidos cinco prêmios do júri e um do público, destinado ao filme escolhido nas três cidades. Os membros do júri são pessoas com deficiência, artistas e profissionais ligados ao tema. Em cada edição, o júri cria novas categorias de prêmios, a fim de destacar as qualidades específicas dos filmes premiados. O troféu foi criado pela artista cega Virginia Vendramini.