Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema. O evento irá receber curtas-metragens de até 30 minutos até o dia 20 de março. As inscrições podem ser feitas em duas categorias: Mostra Sertãozin (infanto-juvenil) e Mostra Competitiva Regional.

O CineBaru, que ocorre tradicionalmente no distrito de Sagarana, município de Arinos, no noroeste de Minas Gerais, acontecerá de forma online neste ano devido à pandemia da Covid-19. A mostra segue com o objetivo de fomentar uma rede de cinema na agenda de festivais nacionais, fortalecendo as pessoas que realizam, moram, produzem e pesquisam nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal. A mostra busca trazer um olhar sensível para esses territórios e celebrar o cinema no sertão-cerrado, sua diversidade, suas tradições, povos e lutas.

Os filmes passarão por uma curadoria composta por integrantes da equipe do CineBaru e convidados externos. Após a seleção, os filmes da Mostra Sertãozin e da Mostra Competitiva Regional estarão disponíveis ao público de forma gratuita, entre os dias 28 de abril e 2 de maio, por meio do site www.cinebaru.com.br. O evento também vai contar com obras de diretoras e diretores do território baiangoneiro, oficinas e rodas de conversas virtuais.

O formulário para inscrição e o texto com todos os requisitos podem ser acessados por meio do site da Mostra. Os idealizadores destacam que se somam ao movimento de combate às desigualdades e dedicam atenção especial a filmes dirigidos por mulheres, negras, negros, indígenas e LGBTQIA+.

Para custear a produção do CineBaru e fortalecer as ações em prol da democratização do cinema no território baiangoneiro, a mostra segue com a campanha de financiamento coletivo (acesse aqui).

O CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema também tem o apoio financeiro da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e do Governo Federal, via Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc – LAB.