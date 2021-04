Publicado em 1991 em seu país de origem, Amor de Redenção (Editora Verus) retorna às livrarias brasileiras com nova capa. Publicado em mais de vinte idiomas e adaptado para o cinema, o clássico escrito por Francine Rivers está há mais de duas décadas nas listas de romances cristãos mais vendidos nos Estados Unidos. No Brasil, 20 mil exemplares já foram adquiridos.

Califórnia, 1850. Uma época em que os homens vendiam a própria alma por um punhado de ouro e as mulheres vendiam o próprio corpo por um lugar para dormir. Angel aprendeu a não esperar dos homens nada além de traição. Vendida como prostituta ainda criança, a única maneira que ela encontra para sobreviver é mantendo o ódio bem vivo em seu coração. E o que ela mais odeia são os homens que a usaram, deixando-a com um imenso vazio interior.

Até o dia em que ela conhece Michael Hosea. Um homem que busca o divino em todas as coisas, Michael obedece ao chamado de Deus para que se case com Angel e a ame incondicionalmente. Aos poucos, ele vai conquistando um lugar cada dia maior no coração de sua esposa, que começa a se abrir para ele. Mas, com a chegada inesperada desse amor, Angel é invadida por sentimentos arrebatadores de medo e desprezo por si mesma. E então ela foge de volta para a escuridão, para longe do amor perseverante de seu marido, morrendo de medo da verdade que ela já não pode negar: sua cura definitiva deve vir daquele que a ama mais até do que Michael… aquele que jamais vai abandoná-la.

Nas telinhas, a obra, que ainda não tem data de lançamento, será dirigida por D. J. Caruso e estrelada por Abigail Cowen, da série O Mundo Sombrio de Sabrina, que interpretará Angel.

Sobre a autora: Francine Rivers é autora de mais de vinte romances de sucesso, publicados no mundo todo e pelos quais recebeu inúmeros prêmios literários. Seus livros foram traduzidos em mais de trinta idiomas e são best-sellers em muitos países, incluindo Alemanha, Holanda e África do Sul. Francine e o marido, Rick, vivem no norte da Califórnia e gostam de passar o tempo com os três filhos adultos, além de aproveitar cada oportunidade de mimar os netos. www.francinerivers.com.

Amor de Redenção | Redeeming Love

Autora: Francine Rivers

Tradução: Alyda Sauer

Editora: Verus | Grupo Editorial Record

Páginas: 462

Preço: R$ 59,90