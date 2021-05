O projeto Show me the Fund, fruto da parceria entre Brazilian Content, Cinema do Brasil e Projeto Paradiso, promove encontro exclusivo para apresentar oportunidades e esclarecer dúvidas sobre o Göteborg Film Fund 2021 aos produtores e distribuidores brasileiros. Participam do encontro, agendado para 18 de maio, às 11 horas, Camilla Larson, coordenadora do Göteborg Film Fund, e o produtor e diretor do BrLab, Rafael Sampaio, representante do fundo no Brasil.

Lançado na última sexta-feira (7) pelo Festival de Gotemburgo e o Ministério das Relações Exteriores da Suécia, o Göteborg Film Fund oferece apoio para o audiovisual de países onde a cultura, a democracia e a economia estão fragilizadas e em risco. Nesse primeiro momento, foram escolhidos países de quatro continentes – Brasil, Curdistão, Ucrânia e Sudão. O aporte total será de 400 mil euros para obras audiovisuais de ficção, documentários ou animações e séries. O recurso estará disponível para apoiar as produções em três diferentes estágios: desenvolvimento, pós-produção e distribuição.

As inscrições para as linhas de desenvolvimento e pós-produção do Göteborg Film Fund estão abertas até 10 de junho. O acesso ao fundo está disponível no mapa de fundos do Show me the Fund.

Para participar do encontro com a gestora do Göteborg Film Fund 2021 é necessário se inscrever através do link http://bit.ly/smtf-gotemburgo.