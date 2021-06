“Missão Cupido”, comédia protagonizada por Isabella Santoni, Ágatha Moreira e Lucas Salles, chega aos cinemas nesta quinta, dia 10, às vésperas do Dia dos Namorados. Com direção de Rodrigo Bittencourt (“Totalmente Inocentes” e “Real – O Plano por Trás da História”), o filme traz ainda no elenco nomes como Victor Lamoglia, Thais Belchior, Rafael Infante e participações de Guta Stresser e Kiko Mascarenhas. O roteiro e a trilha sonora também são assinados por Rodrigo.

Com narrativa pop e estética surrealista, o longa conta a história do rebelde anjo da guarda Miguel (Lucas Salles), que profetiza que sua protegida Rita (Isabella Santoni) jamais encontrará um amor. Ela passa a vida querendo se divertir, focando no prazer, sem jamais pensar em um relacionamento duradouro. Miguel, então, recebe uma ordem expressa do Presidente (Rafael Infante), o dono da Miracle, uma agência de seguros de vida da qual os assegurados são os seres humanos e os funcionários são anjos contratados pela empresa: ele precisa voltar à Terra para resolver o problema que causou.

O tempo de Miguel é curto, já que Rita cai nos encantos da sedutora Morte (Agatha Moreira), que assume a forma de uma mulher sensual e trava um duelo emocionante com o anjo da guarda pelo coração da moça. Com a ajuda do anjo Rafael (Victor Lamoglia), ele precisa encontrar um amor para Rita, enquanto Morte não pensa em desistir até levar a jovem com ela.

Produzida por Clélia Bessa, da Raccord, a comédia romântica foi rodada em locações em Nova Friburgo e arredores e no Rio de Janeiro. “Missão Cupido” tem coprodução da Paramount Pictures e distribuição da H2O Films.