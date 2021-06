Transamazônica: Uma Estrada para o Passado

Por Maria do Rosário Caetano

A Mostra Ecofalante de Cinema transforma-se, a cada novo ano, em vistosa vitrine do Cinema Verde brasileiro e internacional. E cultiva, com toda justiça, o trabalho de Jorge Bodanzky, o mais importante de nossos realizadores dedicados à luta pela preservação da natureza.

Aos 78 anos, o cineasta e diretor de fotografia paulistano, traz em seu currículo dezenas de filmes e séries, em sua quase totalidade dedicados a revelar a destruição de nossas matas, rios e mares. Em especial a Amazônia, paixão que o acompanha desde a juventude, quando era fotógrafo (de fotos fixas) e colaborador da revista Realidade.

A mostra competiva do Ecofalante, a de número dez, só acontecerá em setembro. Mas para não perder sua data histórica (a primeira semana de junho, dedicada ao Meio-Ambiente), a equipe do Ecofalante, liderada por Chico Guariba, programou mostra extraordinária e não-competitiva. A Amazônia, tema de preocupações nacionais e internacionais, é o tema curatorial.

O dia 5 de junho (esse sábado) é a data estabelecida por nosso calendário para se pensar a questão ecológica. Por isso, debates realizados com cientistas, ativistas e documentaristas, buscarão soluções para a aflitiva situação ambiental brasileira. Com a vitória eleitoral do Governo Bolsonaro, o presidente e sua equipe (incluindo o ministro do Meio-Ambiente) abriram espaço nobre – denunciam ONGs, ecologistas e documentaristas verdes – a exploradores da terra e de garimpos. Em muitos casos, tais atividades acontecem, ilegalmente, em territórios indígenas. Fazendeiros, grileiros e garimpeiros não se conformam com a extensão das terras destinadas aos povos originários. Um filme que chama muita atenção, por sua atualidade na abordagem de tais assuntos, é “Amazônia Sociedade Anônima”, de Estevão Ciavatta.

O Ecofalante Especial acontece dessa quarta-feira, 2 de junho, até o dia 9 (mas um debate, com Bodanzky, será realizado excepcionalmente na noite dessa terça-feira, dia primeiro). As exibições serão online e gratuitas. E se propõem a traçar – segundo a curadoria do evento – “um amplo painel das questões, impasses e possíveis soluções para a Amazônia”.

A programação conta com 16 filmes e duas séries para TV, além de ciclo de debates, webinário e masterclass. É justo de Jorge Bodanzky, em parceria com Fabiano Maciel, a série mais aguardada do festival virtual – “Transamazônica: Uma Estrada para o Passado”. Composta de seis episódios, essa narrativa documental é fruto da união da produtora Ocean Films com a HBO Latin America Originals. A poderosa emissora já exibiu a série. Quem, porém, não integra sua lista de assinantes, poderá fazê-lo agora, sem nenhum custo. Mas atenção: só será possível ver cada episódio em dia e horário pré-definido e por apenas quatro horas. Então, os interessados têm que estudar bem a programação, lembrando que a referência é o horário de Brasilia.

Bodanzky e Maciel contam que “Transamazônica: Uma Estrada para o Passado”, parte de “marco idealizado e empreendido” durante os governos militares. “As obras foram iniciadas na gestão do presidente Emílio Garrastazu Médici, no final dos anos 1960, com o objetivo de unificar a Nação”. O projeto resultou, na avaliação de Bondanzky e Maciel, “em saga gigantesca” e tornou-se “o maior exemplo das obras faraônicas da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985)”. A estrada, que deveria “promover a integração nacional cortando o país de leste a oeste, ficou mais conhecida por ligar a fome do Nordeste à miséria da Amazônia”. E teve “sua construção abandonada”.

Além de “Transamazônica: Uma Estrada para o Passado”, serão exibidos um média-metragem – “BR Acima de Tudo”, de Fred Rahal Mauro, e longas que receberam prêmios ou boa acolhida do público: “O Reflexo do Lago”, do paraense Fernando Segtowick, “Soldados da Borracha”, do cearense Wolney Oliveira, “A Última Floresta”, do paulista Luiz Bolognesi (disponível até atingir mil acessos), “Edna”, de Eryk Rocha, “Amazônia Eterna”, de Belisário Franca, “Amazônia, o Despertar da Florestania”, de Christiane Torloni e Miguel Przewodowski, “Ameaçados”, de Julia Mariano, e “Amazônia Sociedade Anônima”, de Estevão Ciavatta, todos cariocas.

Do moçambicano-brasileiro Victor Lopes será exibido “Serra Pelada: A Lenda da Montanha de Ouro”. Completam a programação: “Sob a Pata do Boi”, de Márcio Isensee e Sá, “Mataram Irmã Dorothy”, de Daniel Junge, e “Quando Dois Mundos Colidem”, de Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel.

A série “A Década da Destruição”, de Adrian Cowell e Vicente Rios, considerada “um marco no documentário ambiental”, também estará, na íntegra, no Ecofalante Especial (seis episódios). Fiquem atentos aos dias e horários de exibição.

De Jorge Bodanzky serão exibidos, ainda, o seminal “Iracema, uma Transa Amazônica” (1974), parceria com Orlando Senna, e dois médias-metragens, também de grande importância – “Jari” (1979) e “Terceiro Milênio” (1981), parcerias com o germânico Wolf Gauer. O diretor de “Transamazônica: Uma Estrada para o Passado” ministrará masterclass, durante a qual revisitará sua obra, participará de debate com o documentarista João Moreira Salles (“No Intenso Agora”), que vem desenvolvendo importante trabalho com o Instituto Serrapilheira (de apoio à pesquisa científica). Representantes do Greenpeace também marcarão presença.

Dois dois de nossos mais influentes cientistas no estudo do Meio-Ambiente – Paulo Artaxo e José Marengo – estarão à frente do webnário “A Crise Climática e a Amazônia”.

Mostra Ecofalante de Cinema – Semana do Meio Ambiente: Especial Amazônia

Online e gratuito

Data: 2 a 9 de junho (com debate extra na noite dessa terça-feira)

Acesso aos filmes e demais atividades pelo endereço www.ecofalante.org.br (Belas Artes à la Carte)

PROGRAMAÇÃO

(Horários de Brasília)

Terça-feira, dia 1º de junho

17h00 – Masterclass “O Cinema Ambiental de Jorge Bodanzky”

Quarta-feira, dia 2

19h00 – cerimônia de abertura

20h00 – “Soldados da Borracha” – Wolney Oliveira (disponível até às 20h00 de quinta-feira, 3]

21h00 – “BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

Quinta-feira, dia 3

Continuam em cartaz:

“Soldados da Borracha” – Wolney Oliveira [disponível até às 20h00]

“BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

15h00:

“Quando Dois Mundos Colidem” – Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Amazônia, o Despertar da Florestania” – Christiane Torloni e Miguel Przewodowski [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Sob a Pata do Boi” – Márcio Isensee e Sá [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

19h00 – debate “Para Onde Leva a Transamazônica?”, com João Moreira Salles, Bodanzky, Fabiano Maciel, entre outros

20h00 – “Transamazônica: Uma Estrada Para o Passado” (episódio 1 – “Tudo Começa no Mar do Nordeste”) – Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel (disponível por apenas 4 horas)

Sexta-feira, dia 4

Continuam em cartaz:

“BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Quando Dois Mundos Colidem” – Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Amazônia, o Despertar da Florestania” – Christiane Torloni e Miguel Przewodowski [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Sob a Pata do Boi” – Márcio Isensee e Sá [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

15h00:

“Edna” – Eryk Rocha [disponível até às 15h00 de sábado, 5/06]

“Serra Pelada: A Lenda da Montanha de Ouro” – Victor Lopes [disponível até às 15h00 de domingo, 6/06]

“A Década da Destruição” (seis episódios) – Adrian Cowell e Vicente Rios [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Iracema – Uma Transa Amazônica” – Jorge Bodanzky e Orlando Senna [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Jari” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Terceiro Milênio” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

19h00 – debate” “Amazônia: Uma Questão de Terra(s)”, com Brenda Brito (Imazon – Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia), Marcello Brito (ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio), Sônia Guajajara (APIB), entre outros

20h00 – “Transamazônica: Uma Estrada Para o Passado” (episódio 2 – “Da Guerra de Guerrilha à Guerra pela Terra”) – Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel [disponível por 4 horas]

Sábado, dia 5

Continuam em cartaz:

“Edna” – Eryk Rocha [disponível até às 15h00]

“Serra Pelada: A Lenda da Montanha de Ouro” – Victor Lopes [disponível até às 15h00 de domingo]

“BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Quando Dois Mundos Colidem” – Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Amazônia, o Despertar da Florestania” – Christiane Torloni e Miguel Przewodowski [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Sob a Pata do Boi” – Márcio Isensee e Sá [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“A Década da Destruição” (seis episódios) – Adrian Cowell e Vicente Rios [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Iracema – Uma Transa Amazônica” – Jorge Bodanzky e Orlando Senna [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Jari” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Terceiro Milênio” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

15h00:

“A Última Floresta” – Luiz Bolognesi [disponível até às 15h00 de domingo, 6/06, ou até atingir 1.000 acessos]

“Mataram Irmã Dorothy” – Daniel Junge [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Ameaçados” – Julia Mariano [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

20h00 – “Transamazônica: Uma Estrada para o Passado” (episódio 3: “Um Sonho de Brasil Novo”) – Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel [disponível por 4 horas]

Domingo, dia 6

Continuam em cartaz:

“A Última Floresta” – Luiz Bolognesi [disponível até às 15h00 ou até atingir 1.000 acessos]

“Serra Pelada: A Lenda da Montanha de Ouro” – Victor Lopes [disponível até às 15h00]

“BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Quando Dois Mundos Colidem” – Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Amazônia, o Despertar da Florestania” – Christiane Torloni e Miguel Przewodowski [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Sob a Pata do Boi” – Márcio Isensee e Sá [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“A Década da Destruição” (seis episódios) – Adrian Cowell e Vicente Rios [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Mataram Irmã Dorothy” – Daniel Junge [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Ameaçados” – Julia Mariano [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Iracema – Uma Transa Amazônica” – Jorge Bodanzky e Orlando Senna [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Jari” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Terceiro Milênio” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

15h00:

“O Reflexo do Lago” – Fernando Segtowick [disponível até às 15h00 de segunda-feira, 7/06]

“Amazônia Sociedade Anônima” – Estevão Ciavatta [disponível até 24h00 de quarta-feira, 9/06]

20h00 – “Transamazônica: Uma Estrada para o Passado” (episódio 4: “Vetores da Destruição”) – Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel [disponível por 4 horas]

Segunda-feira, dia 7

Continuam em cartaz:

“O Reflexo do Lago” – Fernando Segtowick [disponível até às 15h00]

“Amazônia Sociedade Anônima” – Estevão Ciavatta [disponível até 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Quando Dois Mundos Colidem” – Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Amazônia, o Despertar da Florestania” – Christiane Torloni e Miguel Przewodowski [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Sob a Pata do Boi” – Márcio Isensee e Sá [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“A Década da Destruição” (seis episódios) – Adrian Cowell e Vicente Rios [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Mataram Irmã Dorothy” – Daniel Junge [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Ameaçados” – Julia Mariano [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Iracema – Uma Transa Amazônica” – Jorge Bodanzky e Orlando Senna [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Jari” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Terceiro Milênio” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

10h00 – webinário “A Crise Climática e a Amazônia”, com Paulo Artaxo (Instituto de Física da USP), José Marengo (Cemaden – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e Sinéia do Vale (CIR – Conselho Indígena de Roraima)

15h00 – “Amazônia Eterna” – Belisario Franca [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

19h00 – debate “Amazônia: Infraestrutura Para Quem?”, com Ana Cristina Barros (CPI – Climate Policy Initiative) Suely Araújo (Observatório do Clima), Simão Jatene e Sérgio Leitão (Instituto Escolhas)

20h00 – “Transamazônica: Uma Estrada Para o Passado” (episódio 5: “Caminho dos Índios”) – Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel [disponível por 4 horas]

Terça-feira, dia 8

Continuam em cartaz:

“Amazônia Eterna” – Belisario Franca [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Amazônia Sociedade Anônima” – Estevão Ciavatta [disponível até 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Quando Dois Mundos Colidem” – Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Amazônia, o Despertar da Florestania” – Christiane Torloni e Miguel Przewodowski [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Sob a Pata do Boi” – Márcio Isensee e Sá [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“A Década da Destruição” (seis episódios) – Adrian Cowell e Vicente Rios [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Mataram Irmã Dorothy” – Daniel Junge [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Ameaçados” – Julia Mariano [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Iracema – Uma Transa Amazônica” – Jorge Bodanzky e Orlando Senna [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Jari” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

“Terceiro Milênio” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

19h00 – debate “Raízes da Amazônia: Projetando o Futuro”, com Ricardo Abramovay (IEE/USP), Tatiana Schor (Secretaria de Ciências e Tecnologia do Amazonas), Eliakin Rufino (artista e jornalista de Roraima) e Mariano Cenamo

20h00 – “Transamazônica: Uma Estrada Para o Passado” (episódio 6 – “A Floresta se Impõe”) – Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel [disponível por 4 horas]

Quarta-feira, dia 9

Continuam em cartaz:

“Amazônia Eterna” – Belisario Franca [disponível até às 24h00]

“Amazônia Sociedade Anônima” – Estevão Ciavatta [disponível até às 24h00]

“BR Acima de Tudo” – Fred Rahal Mauro [disponível até às 24h00]

“Quando Dois Mundos Colidem” – Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel [disponível até às 24h00]

“Amazônia, o Despertar da Florestania” – Christiane Torloni e Miguel Przewodowski [disponível até às 24h00]

“Sob a Pata do Boi” – Márcio Isensee e Sá [disponível até às 24h00]

“A Década da Destruição” (seis episódios) – Adrian Cowell e Vicente Rios [disponível até às 24h00]

“Mataram Irmã Dorothy” – Daniel Junge [disponível até às 24h00]

“Ameaçados” – Julia Mariano [disponível até às 24h00]

“Iracema – Uma Transa Amazônica” – Jorge Bodanzky e Orlando Senna [disponível até às 24h00]

“Jari” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00]

“Terceiro Milênio” – Jorge Bodanzky e Wolf Gauer [disponível até às 24h00 de quarta-feira, 9/06]

19h00 – debate “Amazônia e os Possíveis Futuros”, com Fred Rahal Mauro (diretor de “BR Acima de Tudo”) e Carlos Printes (da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná)