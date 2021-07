A Formação Spcine Convida de julho traz uma programação voltada ao cinema pedagógico, direcionado às crianças e ao brincar, e também à relação do diretor com a construção de personagens no fazer cinematográfico. A série de masterclasses abertas são gratuitas e realizadas sempre em parceria com instituições parceiras.

A primeira ocorrerá na próxima terça-feira (13), às 17h, com a Ciranda de Filmes, que será representada pela cineasta Renata Meirelles, que apresentará a masterclass “O espontâneo no brincar e no olhar”.

Com base no longa-metragem “Território do Brincar”, que contou com sua codireção e roteiro, Meirelles pretende conduzir o encontro e a reflexão para um caminho de observação e registro do espontâneo infantil. Através de trechos do filme e relatos de sua produção, a diretora vai dialogar sobre o potencial do estilo documental “etno-poético”, as decisões entre forma e conteúdo e as suas correspondências com o brincar das crianças.

Já no dia 20, a convidada é Dainara Toffoli, que representará o festival É Tudo Verdade. A cineasta — que é uma das diretoras da série “Manhãs de Setembro” (Prime Vídeo), protagonizada pela cantora e atriz Liniker — vai abordar o uso do espaço, das lentes, do enquadramento e das ações dos personagens na construção da dramaturgia cinematográfica.