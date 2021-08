Nelson Freitas © Desirée do Valle

Inspirado no livro da jornalista Malu Gaspar (Editora Record), o roteiro do filme ”Eike – Tudo ou Nada” percorre um breve mas intenso período da vida do ex-bilionário, que já foi um dos homens mais admirados do Brasil e o oitavo mais rico do mundo. A história começa em 2006, quando a economia brasileira deslanchava por causa do pré-sal. Eike Batista decide criar a petroleira OGX, que o transforma no sétimo homem mais rico do mundo e depois o leva a perder sua fortuna, poder e prestígio.

O ator Nelson Freitas interpreta o personagem-título, e o elenco conta também com Thelmo Fernandes, Marcelo Valle, Bukassa, Juliana Alves, Xando Graça, Jonas Bloch e André Mattos, entre outros. Carol Castro vai interpretar Luma de Oliveira, que foi casada com Eike, e o economista Pablo Spyer, CEO da Vai Tourinho, fará uma participação especial como ele mesmo.

Produzido por Tiago Rezende e dirigido e roteirizado pela dupla Andradina Azevedo e Dida Andrade (“A Bruta Flor do Querer” e “30 Anos Blues”), o longa será rodado a partir de hoje, 16 de agosto, até 26 de setembro, no Rio de Janeiro. A produção é da Morena Filmes, com coprodução da Buena Vista International e distribuição da Paris Filmes.