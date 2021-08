O Fincar – Festival Internacional de Cinema de Realizadoras terá sua terceira edição de 12 a 21 de novembro, em formato online, e está com as inscrições abertas para filmes curtas, médias e longas-metragens, de todos os gêneros e categorias, realizados entre 2018 e 2021. Nesta edição, o festival soma a participação de pessoas com outras identidades de gênero na realização. Além de receber filmes de mulheres cis e trans, o Fincar pela primeira vez abre espaço para obras dirigidas por pessoas não-binárias, transmasculinas e homens trans. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.fincar.com.br, até o dia 22 de setembro.

Nesta edição, o Fincar conta com um conselho político para debate e direcionamento do festival. O conselho é formado pelos grupos Mulheres no Audiovisual Pernambuco – MAPE, Negritude do Audiovisual PE e FICINE – Fórum Itinerante de Cinema Negro. O festival também terá ações em parceria com a Universidade Livre Feminista e com o Observatório Latino-Americano de Realizadoras – Olar.

Dentro do contexto da pandemia da Covid-19 e frente às novas variantes do vírus, o Fincar decidiu adotar o formato online para a maior parte do festival, mas ainda estuda a possibilidade de realizar uma ou duas sessões presenciais em espaço aberto.