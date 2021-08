O Sesc RJ abre, nesta quarta-feira (1/9), inscrições para o 3º Sesc Argumenta, laboratório imersivo gratuito que propõe uma consultoria especializada a novos autores de projetos cinematográficos. Para participar do Laboratório de Argumento, que será realizado com a participação de consultores brasileiros de destaque no mercado audiovisual, os interessados devem se inscrever pelo site www.sescargumenta.com.br, até 15 de setembro. São aceitas inscrições de todo o país.

Na última edição do projeto, em 2019, os consultores convidados foram André Novais Oliveira, Camilo Cavalcante, Eduardo Nunes, Juliana Rojas e Lucia Murat. Os nomes deste ano serão anunciados em breve. Em razão da pandemia, o projeto não foi realizado em 2020. Em 2021, o Sesc Argumenta está sendo retomado, com atividades realizadas em ambiente on-line.

Os autores selecionados terão a oportunidade de aperfeiçoar o processo de escrita por meio de metodologias e estruturas dramatúrgicas que contribuam para a evolução de suas histórias e para seu desdobramento em novas peças literárias. Também participarão de ações formativas que oferecerão instrumentos teóricos com o intuito de auxiliar no desenvolvimento dos argumentos selecionados.

O projeto é direcionado a autores, maiores de 18 anos, estreantes ou não estreantes no universo cinematográfico. Porém, os não estreantes só poderão ter no máximo 1 longa-metragem de ficção produzido na função de roteirista e/ou diretor.