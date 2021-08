© Rachel Tanugi

Star+, o novo serviço de streaming da The Walt Disney Company Latin America voltado para o público adulto, que chega ao Brasil no dia 31 de agosto, apresenta a terceira temporada de “Impuros”, série dramática do selo Star Original Productions, totalmente desenvolvida no Brasil e realizada pela Barry Company.

A nova temporada, que estreia junto com o lançamento da plataforma, é protagonizada por Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Cyria Coentro, Lorena Comparato, André Gonçalves, Sergio Malheiros e Leandro Firmino; e dá continuidade à história do narcotraficante Evandro do Dendê e do policial Victor Morello, que enfrentarão novos conflitos pessoais, familiares e criminais no contexto da guerra do tráfico de drogas na América Latina.

Dirigida por René Sampaio (Faroeste Caboclo; Eduardo e Monica) e Tomás Portella (4 x 100), a produção é escrita por Alexandre Fraga, Debora Guimarães, Gabriel Maria, Rafael Spínola, Victor Rodrigues e Tomás Portella e conta com a produção executiva de Romulo Marinho e Juliana Funaro.

Os dez novos episódios de Impuros, com duração de 45 minutos cada, mostram Evandro e sua família indo para o Paraguai, onde o traficante expande seu negócio vendendo armas para facções criminosas no Brasil, enquanto continua a lutar pela atenção de sua mãe Arlete. Além disso, a filha de Morello vive uma paixão proibida, confrontando o policial com um dilema: autorizar o romance que mantém a filha longe da cocaína ou intervir, usando o namorado como informante para aproximá-lo de seu maior rival. No primeiro episódio da nova temporada, Evandro é encurralado pela polícia em sua casa e é obrigado a proteger sua família e fugir, mas terá que lidar com novos inimigos após a morte da família Urquiza.

A primeira e a segunda temporadas da série também estarão disponíveis na íntegra para todos os assinantes do Star+ em 31 de agosto.