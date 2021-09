Por Jeferson Canesso

Você já deve ter ouvido falar em animação stopmotion, e que atualmente tem caído no gosto popular e pode ser encontrada em todos lugares, seja nas redes sociais e ou em vídeos de publicidade e propaganda e que também tem um lugar especial em curtas e longas metragens. Muito se fala sobre animação stopmotion mas pouco sobre quem a faz literalmente.

Desde a primeira animação brasileira, O Kaiser, de 1917, do diretor Álvaro Martins, permeando entre as grandes produções atuais – O Menino e o Mundo, do diretor Ale Abreu, e Minhocas (primeiro longa-metragem em animação stopmotion, baseado num curta-metragem de animação de 2005), do diretor Paolo Conti – nunca tivemos um período tão proveitoso na produção de animação quanto nos últimos 20 anos. São pouco mais de 40 longas e uma infinidade de curtas, obras infanto-juvenis e adultas, cômicas, animação tridimensional, desenhadas diretamente no papel, ou as experimentais com massinha, como no caso da animação stopmotion, e vivemos um cenário em constante expansão na produção de animação e no inevitável surgimento de novos estúdios.

No Brasil, o cenário da animação vem crescendo e ganhando bastante destaque em grandes festivais como o de Annecy. A área mais interessante dos últimos tempos, de fato, é a das produções em stopmotion. Assim como outros tipos de animação, o stopmotion vai muito além do que uma série de fotogramas colocados lado a lado para se gerar um segundo animado. Quem consome entretenimento, a todo tempo é bombardeado por grandes produções em animação stopmotion de estúdios internacionais como Aardman e Laika, que tem propriedade no assunto, mas, atualmente, os projetos do Brasil não deixam a desejar.