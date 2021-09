A H2O Films, Arpoador Audiovisual e Morena Filmes lançam nos cinemas o filme “O Jardim Secreto de Mariana” no dia 16 de setembro. O longa-metragem é dirigido e escrito pelo cineasta Sergio Rezende, conhecido por obras como “O Homem da Capa Preta”, “Guerra de Canudos” e “O Paciente – O Caso Tancredo Neves”. O filme tem produção da Arpoador Audiovisual e da Morena Filmes e coprodução da Globo Filmes. A distribuição é da H2O Films.

“Às vezes, para ter o bom, é preciso passar pelo que é ruim”. A frase, dita por um dos personagens de “O Jardim Secreto de Mariana”, resume a essência do processo de investigação emocional vivido por João (Gustavo Vaz) e Mariana (Andreia Horta) nesta trama sensível em que o amor é o instinto mais forte. O casal apaixonado parece ter uma vida tranquila e perfeita, morando em uma chácara cercada pela natureza e produzindo o próprio alimento, mas a relação começa a sofrer com o desgaste infligido pela impossibilidade de gerar um filho, o maior sonho de Mariana.

Cinco anos depois de uma separação traumática, João decide partir numa longa jornada de bicicleta para reencontrar Mariana e convencê-la de que o romance nunca deveria ter acabado. O amor, que apesar de toda a mágoa e ressentimento ainda é intenso entre os dois, é então posto em xeque à medida que eles são obrigados a confrontar as dores do passado.

Para amadurecer as reflexões propostas neste novo trabalho, Sergio Rezende buscou inspiração em um dos documentários de sua própria filmografia, o ensaio cinematográfico “O Cinema É meu Jardim” (2004), além de ter contado no roteiro com a parceria da filha, a escritora, poeta e editora de cinema Maria Rezende.

“O Jardim Secreto de Mariana” foi rodado ao longo de quatro semanas no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, e em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.