Estão abertas as inscrições para as atividades formativas da 20ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, um dos principais e mais longevos projetos de audiovisual para crianças do país. O evento será realizado entre 16 e 31 de outubro com transmissão online e gratuita para todo o Brasil. Entre os destaques da programação estão a Masterclass Tarsilinha, com os diretores do longa de animação Celia Catunda e Kiko Mistrorigo, e a Oficina de Produção de Novos Festivais, ministrada por Antônio Leal e Tetê Mattos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da mostra. Os participantes receberão certificado.

Em 2021, a Mostra de Cinema Infantil comemora 20 anos com a pré-estreia nacional de Tarsilinha, longa de animação inspirado na obra de Tarsila do Amaral (1886-1973). Toda a programação inclui mais de 140 filmes de diferentes partes do Brasil e do mundo, shows de música, Encontros de Mercado, oficinas para crianças, sessões de cinema com transmissão ao vivo e bate-papo, entre outras atividades.

Na masterclass com os diretores do longa Tarsilinha, Celia Catunda e Kiko Mistrorigo compartilharão detalhes sobre as etapas da produção do filme e as escolhas criativas na adaptação para animação do universo visual da artista modernista. A masterclass será no dia 18 de outubro e é indicada para realizadores, educadores e interessados em cinema e na obra de Tarsila do Amaral. As inscrições para esta atividade já estão abertas e podem ser feitas pelo site da mostra www.mostradecinemainfantil.com.br/tarsilinha.

A Oficina para Produção de Novos Festivais, agendada para os dias 18 a 22 de outubro, foi idealizada com o objetivo de ajudar produtores, gestores culturais e interessados na área a desenvolver projetos de festivais audiovisuais a partir de práticas e conceitos sobre legislação vigente, planejamento e mecanismos de fomento, entre outros. A atividade será ministrada por Antônio Leal, presidente do Fórum dos Festivais, e Tetê Mattos, realizadora e pesquisadora de festivais da Universidade Federal Fluminense (UFF). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Mostra. No total, a oficina terá 10 horas de duração com aulas sobre processos de curadoria, planos de divulgação e etapas de produção.