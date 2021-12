O laboratório First Cut Lab, com realização da Tatino Films e trazido ao Brasil pelo Projeto Paradiso chega ao Brasil. Idealizado por Matthieu Darras, ex-diretor artístico do Torino Film Lab, a iniciativa, que já recebeu 130 projetos de 40 países, é um programa de formação e consultoria voltado para mentorias de até três longas-metragens nacionais de ficção, que estejam em estágio inicial de montagem. As inscrições estão abertas até o dia 14 de janeiro, através do link https://firstcutlab.eu/project/first-cut-lab-brazil-2022 e os filmes selecionados serão divulgados em fevereiro de 2022.

O First Cut Lab Paradiso Brazil acontece entre fevereiro e março de 2022, em datas agendadas previamente com a equipe de cada projeto, em formato online. Para participar, é preciso apresentar um corte inicial do projeto com ao menos 60 minutos e não ter participado de programas de Work In Progress (WIP), além de dominar a língua inglesa. Durante o laboratório, a equipe selecionada, formada por diretor, produtor e, eventualmente, montador, receberá mentorias individuais de especialistas e consultores internacionais da indústria cinematográfica, definidos de acordo com o perfil do projeto. São aceitos projetos de ficção de qualquer gênero.

Os diretores e produtores selecionados também vão integrar a Rede Paradiso de Talentos e poderão compartilhar suas experiências com outros produtores de conteúdos dentro do programa Paradiso Multiplica.