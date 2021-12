© Bruno Carvalho

As filmagens da comédia romântica “Saraliaeleia”, novo longa-metragem de Hsu Chien (de “Quem Vai Ficar com Mário”, “Desapega” e “Me Tira da Mira”), terminaram no litoral de Alagoas depois de quatro semanas. Com cenas rodadas na cidade de Maragogi, o filme é estrelado por Mônica Carvalho, Danielle Winits e Michele Muniz e conta com grande elenco, com nomes como Nelson Freitas, Henri Castelli, Luiza Tomé e André Mattos. A produção é de Angelo Salvetti e Cosimo Valerio, da Media Bridge (de “Chacrinha – O Velho Guerreiro”, “Virando a Mesa”, “Fluxo”, “Intervenção” e “Isolados”), com coprodução de Monica Carvalho e Marcos Santos.

A história gira em torno de três amigas inseparáveis (Sara, Lia e Leia), interpretadas, respectivamente, por Mônica Carvalho, Danielle Winits e Michele Muniz. Cada uma com sua personalidade e jeito de viver, as três passam por poucas e boas juntas. Com uma história bem atual, a trama retrata a rotina caótica da cidade de São Paulo, a correria do dia a dia, o reflexo das redes sociais em nossas vidas e a chegada da Covid-19 ao Brasil. Com diversos planos adiados e rotinas viradas ao avesso, a história começa a se desenrolar exatamente com o início da pandemia.

Carlos, interpretado por Nelson Freitas, é síndico do prédio onde Sara, Lia e Leia moram e – apesar de todos os esforços para manter o distanciamento social – ele acaba se envolvendo cada dia mais com as histórias, desabafos e desejos das três. Tudo corre de maneira corriqueira, até que uma viagem inesperada para Maragogi, proporcionada por uma amiga delas, chamada Bia (Thaíssa Carvalho), uma patricinha de mão cheia, muda o rumo de tudo e de todos os envolvidos.