Para estimular a conscientização sobre a importância da valorização da democracia, o Canal Futura lança o Edital de Curtas – Democracia, Deliberação e Educação Política, em parceria com as instituições Delibera Brasil e Politize!. O projeto vai selecionar 10 propostas de produções audiovisuais que abordem os temas sugeridos, apresentando um enfoque inovador, atual e de relevância para as juventudes brasileiras. Qualquer jovem acima de 18 anos pode participar — não há limite de idade — e as inscrições devem ser feitas entre o dia 8 de março e 1 de abril por meio do site do Futura e, em seguida, o envio da proposta do documentário com o preenchimento do formulário.

Cada projeto selecionado receberá R$ 12 mil como subsídio para a produção do filme. Os documentários devem ter duração entre 12 e 14 minutos e apresentar temas provocantes, que contemplem a diversidade de olhares, linguagens e narrativas com relevância contemporânea para o Brasil e para o mundo. Terão mais destaque diante da banca os projetos com temas que tenham sinergia com os eixos de atuação do Politize! e Delibera Brasil, como o diálogo plural e construção de consensos; empatia cidadã; protagonismo comunitário; cidadãs e cidadãos no centro dos processos de decisão política; transformação e incidência.