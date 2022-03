© Mariana Vianna

Com direção de Vivianne Jundi (“Detetives do Prédio Azul 2” e as séries “Detetives do Prédio Azul” e “De Volta Aos 15”, da Netflix), ”Meninas Não Choram” é estrelado por Letícia Braga (Pipa), Duda Matte (Beca), Fernanda Rodrigues (Renata), Emílio Orciollo Netto (Sérgio) e Giuseppe Oristanio (Doutor Bigode). O filme tem também no elenco Marjorie Queiroz (Isabel), Cauã Martins (Heitor), Alana Cabral (Alana), Pedro Miranda (Tuco), entre outros.

No filme, a adolescente Pipa é fã de futebol feminino e o destaque do time da escola. Popular e com um futuro promissor, ela vê os seus planos interrompidos com o diagnóstico de leucemia e uma internação inesperada. A jornada no hospital é marcada pela empatia e amizade de Beca, que se torna uma referência para a menina. Inspirados pela coragem e positividade de Pipa, sua família e amigos se unem para superar todos os desafios.

Produzido por Tiago Rezende, Mariza Leão, Gabriel Gurman, Ricardo Constianovsky e Tomas Darcyl, ”Meninas Não Choram” tem roteiro de Gabriel Amaral e Bryan Ruffo – ”Meninas Não Choram” é um remake de “Jogo da Vida” (“Cool Kids Don’t Cry” / “Achtste-Groepers Huilen Niet”) – e produção da Morena Filmes, em coprodução com a Galeria Distribuidora e Telefilms.