Estão abertas as inscrições para o curso de roteiro para comédia do Clube do Pensamento, plataforma de ensino que tem como objetivo possibilitar o primeiro acesso de um saber técnico e artístico para integração de minorias no mercado do audiovisual brasileiro. Gratuita e virtual, a iniciativa é focada em capacitar profissionais de baixa renda negros, terceira idade, pessoas com deficiência e LGBTQIA+ de qualquer região do Brasil. Realizada pela produtora Os Suburbanos e contando agora com a parceria e o apoio da Netflix para expandir a iniciativa, as aulas do Clube do Pensamento serão ministradas pelo ator Rodrigo Sant’Anna e o roteirista Junior Figueiredo.

O objetivo desta edição é formar talentos que desejam começar suas carreiras de roteiristas em salas de comédia, sendo um primeiro passo para formar assistentes de roteiros.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Clube do Pensamento no link www.clubedopensamento.com.br, até o dia 27 de março. As aulas estão previstas para acontecer entre os meses de abril e junho.