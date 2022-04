O Folia – Festival de Cinema Universitário, projeto de extensão do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual do Instituto Federal de Goiás (IFG), está com inscrições abertas para a mostra competitiva de curtas-metragens até o dia 24 de abril.

A mostra, a ser realizada no início de agosto, no Cineteatro São Joaquim (próximo ao Museu Casa de Cora Coralina), aceita produções finalizadas a partir de janeiro de 2020, de qualquer gênero, com até 30 minutos de duração. Informações podem ser acessadas no link: https://www.ifg.edu.br/component/content/article/17-ifg/ultimas-noticias/29141-ifg-lanca-festival-de-curtas-metragens-universitarios.