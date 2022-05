"O Homem Elefante", de David Lynch

Ao longo do mês de maio, os cinemas do IMS Paulista e IMS Rio apresentam a mostra de filmes Máscaras. A programação reúne 28 títulos, entre curtas, longas e videoclipes, tendo como ponto de partida o símbolo da máscara. A seleção inclui desde filmes brasileiros consagrados como A Lira do Delírio (1978), de Walter Lima Jr., passando pelo clássico Imitação da Vida (1959), último filme do cineasta alemão Douglas Sirk, até produções recentes, como o nacional Medusa (2021), de Anita Rocha da Silveira, e uma seleção de curtas-metragens.

Abarcando obras de tempos históricos e contextos distintos, a mostra evidencia os múltiplos significados evocados pelas máscaras. Hoje acessórios essenciais para proteção sanitária, também podem ser associadas aos rituais sagrados e às festas de carnaval, aos disfarces e aos mistérios de terror.

Entre os títulos que evocam a máscara como símbolo de terror estão O Homem Elefante (1980), de David Lynch, O Massacre da Serra Elétrica (1974) de Tobe Hooper, com exibição no dia 13 de maio (sexta-feira) nos dois centros culturais, e O Fantasma do Paraíso (1974), de Brian De Palma, entre outros.

Já entre os filmes que tratam das celebrações e dos rituais estão A Lira do Delírio (1978), de Walter Lima Jr, dedicado aos foliões do bloco Lira do Delírio, Máscaras (1976), da cineasta portuguesa Noémia Delgado, que apresenta a preparação e o desenvolvimento das festas do nordeste transmontano em Portugal, e o documentário Yãmĩyhex: As Mulheres-Espírito, de Sueli Maxakali e Isael Maxakali, que acompanha o ritual de despedida das mulheres-espírito da Aldeia Verde, em Minas Gerais.

A mostra inclui ainda dois videoclipes: Hat-trick (2019), do rapper Djonga, e Lança de Coco (2014), de MC Bin Laden, raras oportunidades de assistir ao formato na sala escura do cinema. Em diálogo com outras linguagens, entre algumas sessões da mostra serão exibidas fotos do ensaio Máscaras para rituais do mundo em crise, produzido pelo artista Denilson Baniwa para o Convida, programa de incentivo artístico promovido pelo IMS.

A programação da mostra pode ser conferida no site do IMS.

Mostra Máscaras

Data: maio

Locais: IMS Paulista | Avenida Paulista, 2424 – São Paulo, SP – Tel: (11) 2842-9120 – terça a domingo e feriados (exceto segunda) das 10h às 20h / IMS Rio | Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea – Rio de Janeiro, RJ – Tel: (21) 3284-7400 – terça a sexta, das 12h às 18h. Sábado, domingo e feriados (exceto às segundas), das 10h às 18h.