Adolescentes entre 12 a 18 anos de todo o Brasil podem participar de uma oficina online e produzir um filme de animação com a técnica do stop motion. A oficina gratuita acontece de 6 a 10 de junho, das 18h às 20h30. Estão disponíveis 30 vagas e as inscrições podem ser realizadas em https://festivaleca.com.br/oficinas.

Ministrada por Marta Russo, pós-graduada em Educomunicação (USP), a oficina introduz o participante na arte do stop motion em cinco encontros de três horas. Serão apresentadas todas as etapas do processo de criação de um curta-metragem de animação: elaboração do roteiro, storyboard, desenvolvimento e criação de personagens, criação de cenários, fotografia (quadro a quadro), edição de imagens e sonorização.

A técnica permite animar objetos através de uma sequência de fotos tiradas de um mesmo ponto, onde o objeto é movido em diferentes posições possibilitando assim a ideia de movimento. Isso se dá devido ao fenômeno da Persistência Retiniana que provoca em nosso cérebro a ilusão do movimento contínuo.

Além de aprender a técnica, os alunos irão produzir um filme de animação em curta-metragem que será exibido na Cerimônia de Premiação do Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA), que acontece de 4 a 13 de agosto, em plataforma online e sessões presenciais.