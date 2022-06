Escrito e dirigido por Alê Abreu, cineasta indicado ao Oscar de 2016 por “O Menino e o Mundo”, na categoria de Melhor Animação, o longa “Perlimps” terá sua estreia mundial na edição deste ano do Festival de Annecy, considerado o evento mais importante do gênero, dentro da sessão Événements Excepcionelles. Na próxima semana, serão realizadas duas sessões, uma no dia 16 e outra no dia 17 de junho.

Com as vozes principais de Lorenzo Tarantelli, Giulia Benite (a Mônica dos filmes da “Turma da Mônica”) e Stênio Garcia, a animação mostra a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô, agentes secretos de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra.

Esta será a segunda participação de Alê Abreu no festival francês. Seu filme “O Menino e o Mundo” venceu, em 2014, o prêmio de Melhor Longa-Metragem na categoria Cristal, troféu principal escolhido pelo júri, e pela escolha do público. Em 2018, Abreu participou, ainda, do júri na categoria de longa-metragem.

“Perlimps” é produzido por Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi e Ernesto Soto Canny junto a Buriti Filmes. Sony Pictures, Globo Filmes e Gloob assinam a coprodução.