“Seguindo Todos os Protocolos”, primeiro longa solo do diretor recifense Fábio Leal, sobre a solidão do isolamento social na fase mais aguda da pandemia de Covid-19, estreia no cinemas nesta quinta-feira, dia 30 de junho, nas cidades de Aracaju, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, através da Sessão Vitrine.

O longa, que foi exibido no Olhar de Cinema de Curitiba e recebeu o Prêmio Helena Ignez, no Festival de Tiradentes de 2022, resgata dois personagens do último curta-metragem, do diretor, “Reforma”, e acompanha Chico, interpretado também por Leal, que, sozinho em seu apartamento, vê os dias passando, com marasmo e ansiedade, em um momento de recrudescimento da pandemia. Em sua solidão, é cada vez mais tomado pelo desejo do contato humano, e, em especial, do sexo. Disso, nascem formas alternativas de reencontros, e a procura de uma maneira de tocarmos uns aos outros com segurança.