A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo prorrogou, até o dia 10 de agosto, o prazo de inscrições de filmes para a sua 46ª edição. Produções nacionais e estrangeiras, realizadas em 2021 e 2022, podem se inscrever para as seções Mostra Brasil, Competição Novos Diretores e Perspectiva Internacional. Os filmes, documentários ou ficções precisam ter, no mínimo, 70 minutos de duração para participar do evento. A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no site (acesse aqui).