Semana de Cinema e Mercado da AIC volta a ser presencial

Após dois anos online por conta da pandemia, a Semana de Cinema e Mercado da AIC – Academia Internacional de Cinema volta a ser presencial. Com o tema O Mercado Audiovisual em transformação, o evento recebe Amanda Kadobayashi , produtora e a Coordenadora Geral de Conteúdo na Vitrine Filmes/Manequim, Camila Luppi, responsável pela supervisão das produções originais da National Geographic no Brasil, parte da The Walt Disney Company, e o cineasta e roteirista Luiz Alberto Pereira.

As palestras ocorrem em São Paulo, de 1 a 3 de agosto, sempre às 19h30. As inscrições devem ser feitas através do formulário no site https://www.aicinema.com.br/semana-de-cinema-e-mercado-2022. A participação é sujeita à lotação. O evento é aberto e gratuito.