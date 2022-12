Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo – Cash Rebate quadruplica orçamento

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Spcine e da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou a segunda edição do edital do Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo – Cash Rebate. O projeto foi submetido à consulta pública no mês de novembro e foi apresentado pela Secretária Municipal de Cultura Aline Torres, nesta quinta-feira, 1º de dezembro, durante o Festival Ventana Sur, em Buenos Aires, Argentina.

O programa, que foi o primeiro do Brasil desenvolvido para incentivar filmagens internacionais, conta com a inédita parceria com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo (SEC-SP). A ação reembolsará de 20% a 30% do valor gasto em despesas elegíveis por produções que escolham a capital e/ou demais cidades do estado de São Paulo como destino de filmagens.

Neste ano, o valor total é R$ 40 milhões — quatro vezes maior que o orçamento disponibilizado em sua primeira edição. Deste valor total, R$ 36 milhões serão disponibilizados como incentivo a produções por meio de edital e R$ 4 milhões de custos administrativos necessários para viabilizar o programa.

Além de apresentar o cash rebate, a secretária firmou um acordo entre Buenos Aires Film Commission e São Paulo Film Commission. A iniciativa é uma declaração de vontade para cooperação e troca de experiências entre as duas entidades.

O Cash Rebate é destinado a produções brasileiras e estrangeiras de longas-metragens (live actions ou animações), séries de ficção, animação e documentais, e obras XR, filmadas total ou parcialmente na cidade e/ou estado paulista.

Além disso, busca promover internacionalmente a imagem da de São Paulo por meio de produções audiovisuais que retratam a região paulista.

O edital e os anexos para consulta pública estão disponíveis neste Link.

Iniciativa pioneira no país, o primeiro edital foi publicado em julho de 2021 e teve seus recursos esgotados em menos de 24 horas após a abertura das inscrições.

Estima-se que os R$ 10 milhões investidos foram revertidos em R$ 43 milhões de gastos na cidade de São Paulo, o que representa um retorno de 430%, uma geração de quase 30 mil empregos diretos e indiretos, e um recolhimento de R$ 1,7 milhão em ISS.

A iniciativa já é adotada em mais de cem governos nacionais e locais no mundo, como Portugal, Colômbia, México, Estados Unidos, além de cidades como Londres, Madri e Nova Iorque.