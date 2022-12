Filme sobre Bethânia ganha exibição ao ar livre na cidade natal da cantora

O filme “Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu”, lançado em 1º de setembro em homenagem à artista, já soma 20 mil espectadores. Número surpreendente num momento em que o cinema, especialmente os filmes nacionais, tem tanta dificuldade para reagir aos efeitos da pandemia e ao fortalecimento do streaming. O cinema também foi um dos setores mais afetados pela antipolítica cultural do governo Bolsonaro. Por isso, chama a atenção a carreira do filme, que é o mais assistido dentre os 150 documentários nacionais lançados desde 2019.

Com direção e roteiro do jornalista Carlos Jardim, o filme reúne imagens raras de ensaios e shows de Bethânia costurando um depoimento inédito da cantora, gravado no palco do Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A atriz Fernanda Montenegro faz uma participação especial, narrando textos de Caio Fernando Abreu, Ferreira Gullar, Nelson Motta, Fauzi Arap e Reynaldo Jardim.

Depois de 13 semanas em cartaz nos cinemas – esse também um número marcante e raro entre documentários nacionais –, o filme vai ser exibido no dia 3 de dezembro, na praça da Purificação, em Santo Amaro da Purificação, cidade natal de Bethânia, com apoio da agência de turismo local Sou de Santinho. A exibição gratuita vai contar com a presença de amigos e parentes da artista, e é uma homenagem à nova imortal da Bahia – Bethânia foi eleita para a Academia de Letras da Bahia, onde vai ocupar a cadeira 18, que foi do historiador e ensaísta Waldir Oliveira, que morreu em junho do ano passado, aos 92 anos. A posse da nova acadêmica seria no começo de dezembro, mas foi adiada por conta da nova alta de casos da Covid-19 no país. A exibição do filme na cidade de Bethânia é uma homenagem a uma artista que sempre valorizou a literatura.