Itaú Cultural Play homenageia Nelson Rodrigues com filmes adaptados de obras suas para o cinema

A partir do dia 2 de dezembro, a Itaú Cultural Play celebra o escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e cronista de costumes e de futebol brasileiro Nelson Rodrigues, nascido em 1912. A plataforma coloca em seu catálogo cinco filmes adaptados de obras suas para o cinema. São eles, “O Beijo no Asfalto”, nas versões de 1980 (foto), realizado por Bruno Barreto, e de 2017, estreia de Murilo Benício na direção, “Toda Nudez Será Castigada”, com direção de Arnaldo Jabor, “Engraçadinha Depois dos 30″, dirigido por J.B. Tanko, e “Bonitinha, mas Ordinária”, de J. P. de Carvalho.

Espécie de precursora das atuais fakenews, o filme “O Beijo no Asfalto” mostra uma injustiça sofrida por Arandir, bancário recém-casado. Em um ato de compaixão, ele beija a boca de outro homem que agoniza na rua, vítima de um atropelamento. Visto pelo seu sogro e um repórter policial sensacionalista, o caso é estampado na imprensa e ganha proporções dramáticas.

Escrita originalmente para encenação do grupo Teatro dos Sete, esta é uma das obras mais emblemáticas de Rodrigues. Estreou em 1961 no Teatro Ginastico, no Rio de Janeiro, com direção de Fernando Torres, produção de Sérgio Britto e direção artística de Gianni Ratto. O elenco era seleto: Fernanda Montenegro, Oswaldo Loureiro, Ítalo Rossi, Suely Franco e, entre outros, os próprios Britto e Torres.

Do palco, a peça migrou para o cinema em um instante, ganhando três versões. A primeira, chamada simplesmente “O Beijo”, estreou em 1964 sob direção de Flávio Tambellini, com Reginaldo Faria, Norma Blum, Xandó Batista e Jorge Dória no elenco. As outras duas, de mesmo nome da peça, podem ser conferidas na Itaú Cultural Play: a versão de 1980, realizada por Bruno Barreto, com Tarcísio Meira, Ney Latorraca, Lídia Brondi e Christiane Torloni – este é o segundo filme do diretor apresentado na plataforma, o primeiro foi “O Casamento de Romeu e Julieta”, que entrou na inauguração e permaneceu em cartaz por um ano. A adaptação mais recente de “O Beijo no Asfalto” é de 2017 e marca a estreia de Murílio Benício na direção de um longa-metragem. Tem no elenco Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro e Débora Falabella, entre outros.

Segundo a crítica, Arnaldo Jabor levou às telas a melhor adaptação de um texto de Rodrigues já feita para o cinema: “Toda Nudez Será Castigada”, no qual Darlene Glória brilhou no papel da prostituta Geni. Realizado em 1972, o filme entrou em cartaz nos cinemas brasileiros um ano depois e, enquanto conquistava o Urso de Prata do Festival de Berlim, no Brasil a censura tratava de retirá-lo dos cartazes. No mesmo ano, recebeu dois Kikitos no Festival de Gramado, nas categorias de melhor filme e melhor atriz para Darlene e menção especial pela trilha sonora de Astor Piazzolla. Em 2015, entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

O longa-metragem conta a história de um homem rico, que encontra uma fita dentro de um gravador ao chegar em sua casa. Nela, Geni, prostituta por quem se apaixonou perdidamente depois da morte da mulher, narra a história subterrânea de sua tragédia amorosa, desesperada e prestes a se suicidar.

Dirigido por J.B. Tanko, o drama “Engraçadinha Depois dos 30”, de 1966, é uma adaptação da segunda parte de “Asfalto Selvagem”, folhetim publicado por Nelson Rodrigues no jornal Última Hora, em 1959. Elogiado pelo próprio dramaturgo pela fidelidade aos pequenos detalhes de sua obra, o filme une tragédias sentimentais com bom humor.

O enredo se desenvolve após Engraçadinha, na pele de Irma Alvarez, mãe de dois filhos, se casar com Zózimo, interpretado por Nestor de Montemar, e mudar completamente seu estilo de vida, se tornando uma mulher recatada e do lar. No entanto, ela não esquece um relacionamento que terminou de maneira trágica com o primo, dr. Odorico Quintela. Eles se reencontram por meio de sua filha adolescente, e ela passa a viver entre o medo e o desejo. Nelson Rodrigues afirmou publicamente, na época, que Engraçadinha existia no mundo real.

A seleção de filmes da Itaú Cultural Play em homenagem a Nelson Rodrigues é completada por “Bonitinha, mas Ordinária”, filme dirigido em 1963 por J. P. de Carvalho e mais uma das primeiras versões de uma obra do teatro de Nelson Rodrigues para o cinema.

O longa-metragem mostra a história de Heitor Werneck (Ambrosio Fregolente), um milionário que pede para o seu genro Peixoto (André Villon) arranjar o casamento de sua filha Maria Cecília (Lia Rossi), estuprada por três homens desconhecidos, com Edgar (Jece Valadão) humilde trabalhador de sua empresa. O empregado não aceita o compromisso e abandona o emprego, porém, volta atrás por se sentir atraído pela menina. Mas ele também gosta de sua vizinha Rita (Odete Lara), que trabalha fora para cuidar das três irmãs menores e da mãe doente. Enquanto luta para provar que não se vendeu, o rapaz terá novas revelações sobre Rita e Maria Cecília, além de conhecer mais de perto a vida decadente de Heitor e Peixoto.

Além da mostra dedicada a obra de Nelson Rodrigues, a plataforma homenageia Adélia Sampaio. O filme “Amor Maldito”, que ela dirigiu em 1984, assa a fazer parte da prateleira que abriga a Coleção Histórias do Cinema Brasileiro. Primeira cineasta negra a dirigir um longa-metragem no país, a diretora também foi pioneira ao abordar a pauta LGBTQ+ no cinema brasileiro. O roteiro desta produção narra um romance proibido entre duas mulheres em plena ditadura militar no Rio de Janeiro na década de 1970.

Na história, Sueli, interpretada por Wilma Dias, é uma modelo que sonha em chegar à televisão e Fernanda (Monique Lafond) é uma bem-sucedida funcionária de uma empresa vivem um romance. Mas a primeira, no desejo de construir sua carreira, tem um caso um jornalista. Tempos depois, desiludida, ela se suicida. Após a tragédia, Fernanda é acusada de ter matado a companheira.

Com mais de 500 títulos de todas as regiões do Brasil e gratuita, a plataforma pode ser acessada pelo site www.itauculturalplay.com.br ou pelo App nos dispositivos móveis Android e IOS.