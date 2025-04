MIS realiza cine debate sobre “A Verdadeira Dor”, filme indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original

Em parceria com o StandWithUs Brasil e apoio da Searchlight Pictures, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza um cine debate sobre o filme “A Verdadeira Dor”, vencedor na categoria de Melhor Ator Coadjuvante para Kieran Culkin e indicado a Melhor Roteiro Original no Oscar 2025. Após a sessão, que acontece no dia 3, às 20h, será realizado um debate sobre o tema “A verdadeira dor: memória, traumas transgeracionais e o impacto psíquico do Holocausto”, com participação dos psicanalistas Leonardo Goldberg e Alexandra Nigri e mediação da jornalista Sabrina Abreu. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS.

Com roteiro e direção de Jesse Eisenberg, “A Verdadeira Dor” é uma comédia dramática que explora as complexidades das relações familiares e a busca por identidade em meio a traumas que nos atravessam. A trama acompanha David (Jesse Eisenberg), reservado e pragmático, e Benji (Kieran Culkin), seu primo excêntrico e boêmio. Apesar das diferenças, eles embarcam juntos em uma viagem à Polônia para homenagear a avó, sobrevivente do Holocausto e recém-falecida, participando de uma excursão que revisita memórias do Holocausto e conecta o grupo às raízes familiares. Durante a jornada, antigas tensões entre os primos ressurgem, transformando a empreitada em uma experiência emocionalmente intensa. À medida que exploram o passado da família e enfrentam as diferenças que os separam, David e Benji são forçados a confrontar suas próprias escolhas e perspectivas de vida.

Cine debate – “A Verdadeira Dor”

Data: 3 de abril, às 20h

Local: Auditório MIS (172 lugares) – Av. Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo/SP

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação: 16 anos