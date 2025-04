Projeto da Embaúba Filmes levará filmes brasileiros a cidades fora do circuito comercial

A partir de maio, a Embaúba Filmes dará início ao Circuito Embaúba, iniciativa que visa levar os lançamentos da distribuidora a um circuito ampliado de exibição em todo o país. A proposta é alcançar cineclubes, escolas, universidades, salas independentes e cidades que, muitas vezes, ficam fora do circuito tradicional de estreias.

O Circuito Embaúba funciona como uma turnê dos filmes, promovendo exibições em espaços que compartilham o compromisso com a pluralidade do cinema brasileiro. Além de democratizar o acesso, o projeto aposta na experiência coletiva da exibição pública como ponto central de conexão entre obra e público. Por isso, as entidades parceiras são incentivadas a organizar conversas e debates após as sessões, enriquecendo o diálogo em torno das obras.

Entre os primeiros títulos disponíveis para exibição no circuito estão “Lispectorante” (foto), de Renata Pinheiro, estrelado por Marcélia Cartaxo e premiado no Fest Aruanda, e “Ainda Não É Amanhã”, de Milena Times, que recebeu múltiplos prêmios no Festival do Rio e no Fest Aruanda.

As sessões podem ocorrer na semana anterior à estreia nacional e se estender até três semanas após o lançamento comercial, respeitando as datas previamente acordadas. Os parceiros do circuito se comprometem a exibir ao menos 50% dos filmes programados pela distribuidora no ano. Como forma de fortalecer a rede e registrar as ações do circuito, os parceiros serão incentivados a enviar um relato simplificado após cada sessão, com dados de público, fotos e informações que ajudem a contar a história daquele encontro.

Para participar, instituições e exibidores devem se cadastrar exclusivamente por meio do formulário https://forms.gle/AyYw7iVmve5zS1Mm7. Dúvidas podem ser enviadas para contato@embaubafilmes.com.br.