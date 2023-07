Academia Brasileira de Cinema realiza a série de encontros Trocas Culturais

Pelo quarto ano consecutivo, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais realiza a série de encontros Trocas Culturais, que reúne alguns dos finalistas da 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro para falar sobre processo criativo e desafios da produção cinematográfica no país. Com transmissões ao vivo por seu canal oficial no YouTube, a série terá cinco episódios, todas às quarta-feiras, às 19h.

A estreia será nesta quarta, dia 19 de julho, com os finalistas da categoria Melhor Longa-Metragem Documentário e terá como anfitrião o cineasta Toni Venturi. Entre os convidados, estão os documentaristas Maria Augusta Ramos (“Amigo Secreto”), Petrus Cariry e Firmino Holanda (“A Jangada de Welles”), Taciana Oliveira (“Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo”), Lina Chamie (“Kobra Auto Retrato”) e Belisario Franca (“O Presidente Improvável”). O segundo episódio será dia 26 deste mês com os indicados de Melhor Primeira Direção, tendo como anfitrião o diretor, roteirista e produtor Gustavo Rosa de Moura. Em agosto, no dia 2 de agosto, a produtora Sol Moraes comanda a conversa com os produtores finalistas a Melhor Longa-Metragem Ficção e, no dia 9, a diretora Sandra Kogut conversa com os indicados de Melhor Direção. Os encontros se encerram no dia 16 de agosto com os finalistas das categorias Melhor Ator e Melhor Atriz. A apresentação da série Trocas Culturais é da jornalista e roteirista Melina Dalboni.

A cerimônia da 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será realizada no dia 23 de agosto, às 21h, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A transmissão será ao vivo pelo Canal do YouTube da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, e pelo Canal Brasil, que estará com sinal aberto para não-assinantes dentro do Globoplay.