Documentário “Um Jóquei Cearense na Coreia” estreia no Canal Brasil

O documentário “Um Jóquei Cearense na Coreia”, dirigido por Guto Parente e Mi-Kying Oh, estreia no Canal Brasil, no dia 19 de julho, às 20h. O longa traz a rotina do jóquei Antonio Davielson, natural no Ceará, que mora na Coreia do Sul com a esposa e a filha para exercer a sua profissão. Na produção, as imagens, produzidas por Antônio e pela sua família, são capazes de mostrar, em diferentes esferas, os desafios e as glórias da mudança do cotidiano do atleta.

O filme mostra desde sua infância humilde até sua vida atual na Coreia, com mais recursos financeiros, investimento em seu esporte e reconhecimento por seu talento. O longa fez parte da seleção oficial do 27º Festival Internacional de Documentários, É Tudo Verdade 2022, e entra na faixa de mesmo nome do Canal Brasil.