“Luz nos Trópicos”, de Paula Gaitán, chega aos cinemas

Foto © Maira Senise Bege Muniz

A cineasta Paula Gaitán lança seu longa-metragem “Luz nos Trópicos” nos cinemas comerciais de todo o Brasil, após uma ampla jornada em festivais, que começou no 70º Berlinale Forum e percorreu inúmeros outros no exterior e no Brasil, dentre eles o 9º Olhar de Cinema, onde levou prêmio de Melhor Filme.

O filme estreia em São Paulo, dia 20 de julho, com sessões no IMS – Paulista, depois segue em turnê por todo o Brasil, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, entre outras.

“Luz nos Trópicos”, considerado o auge de uma jornada pessoal e criativa, apresenta diferentes linhas do tempo, entrelaçadas pela cosmologia indígena, diários de viagem e literatura antropológica.

Com pouco mais de 4 horas de duração, o lançamento da Descoloniza Filmes prevê sessões especiais em diversas cidades brasileiras. A turnê de lançamento teve início dia 15 último, com uma sessão especial no Cine Marquise, em São Paulo. A partir do dia 21, ele entra em cartaz no IMS – Paulista e depois viaja pelo Brasil, com sessões que contarão com a presença da diretora.

Trata-se de um filme navegante, como um rio sinuoso. Um testemunho da rica vegetação das Américas e das populações nativas do continente, uma fusão intrincada de narrativas e estéticas, que rompe barreiras entre gêneros e alarga as fronteiras da percepção cinematográfica.

A partir de uma perspectiva latino-americana, a obra propõe uma discussão entre a luz europeia, representada na história da arte, e a luz tropical, manifestada pelas culturas nativas. Em suma, é uma representação bastante complexa e intrincada do embate entre visões de mundo completamente diferentes.

A obra de Gaitán desafia a linguagem do cinema, não apenas como uma expressão da realidade, mas como um veículo para se conectar com o sensorial. Em “Luz dos Trópicos”, Gaitán explora a relação entre seu olhar e o que é observado, servindo seu próprio fluxo de imaginação em relação ao mundo que a rodeia.