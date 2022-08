Panvision abre inscrições para o Rally Universitário Floripa

Estudantes de Comunicação, Cinema, Audiovisual e Artes Cênicas já podem se inscrever para participar da maratona cinematográfica Rally Universitário Floripa 2022. O evento, que faz parte da 26ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul — FAM 2022, traz uma série de atividades integrativas para os estudantes da área, que têm a oportunidade de experienciar um pouco do meio profissional em uma semana intensiva marcada pelas conexões, mentorias e muito trabalho.

Podem participar universitários — ou recém-formados — dos cursos ligados à área do audiovisual dos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia) e seus associados falantes de espanhol (Chile, Colômbia, Equador e Peru). Ao todo, 21 estudantes serão selecionados.

No momento da inscrição, cada universitário pode escolher uma entre as seis áreas que mais se identificar com sua especialização e aptidão: direção, edição (montagem), produção, som (captação e edição), direção de fotografia (operação de câmera) e atuação. A criação do roteiro será realizada de forma coletiva.

No evento, são formadas equipes e, juntamente com a participação em palestras formativas, os estudantes têm o desafio de produzir um curta-metragem, de até cinco minutos, em um período limite de 100 horas. Eles contam com o auxílio de profissionais da área durante toda a semana do festival e, ao fim do evento, os filmes são exibidos na mostra competitiva Rally Universitário, na cerimônia de encerramento e premiação do FAM 2022.

Este ano, três tutores estão confirmados na maratona, sendo dois deles internacionais. Natural Arpojeu é diretora, roteirista, docente de cinema, script doctor e coach de atores na Argentina. Ela já foi premiada cinco vezes no Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata e, atualmente, está apresentando em festivais o seu segundo longa-metragem, “Libre”.

O segundo tutor presente no Rally é o paraguaio Mario Toñanez que, além de ator de teatro, televisão e cinema, é também docente e dramaturgo. Licenciado pelo Instituto Superior de Bellas Artes, ele já atuou nos filmes dos diretores Juan Carlos Magnelia e Tana Schembori, “7 cajas” (2014) e “Los buscadores” (2017). Em 2022 fez sua estreia na plataforma Amazon Prime Video, atuando na série internacional “Sin Límites”.

E, para completar o time de tutores, o Rally 2022 recebe o diretor, roteirista, fotógrafo e montador Higor Gomes. Ele é graduado em Cinema e Audiovisual pelo Centro Universitário UNA e integra a Rede de Talentos do Projeto Paradiso. Seu filme de estreia, o curta-metragem “Impermeável Pavio Curto” (2018), recebeu o prêmio Zózimo Bulbul no 51° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, além de ter sido exibido em mais de 30 festivais e mostras. É também associado da APAN (Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro) e da ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas).

A última edição da maratona cinematográfica foi realizada no FAM 2020, de maneira on-line. A equipe vencedora, que produziu o videoclipe da música “E quem vai dizer”, de Estácio Neto, já tem sua vaga garantida na edição deste ano do festival, prêmio concedido na 24ª edição.

A 26ª edição do FAM acontecerá entre os dias 22 e 28 de setembro, em Florianópolis (SC). As inscrições para o Rally Universitário Floripa 2022 vão até o dia 19 de agosto e são realizadas através do formulário https://bit.ly/RallyFloripa2022. O regulamento completo está disponível no link: https://bit.ly/RegulamentoPTRally.

A divulgação dos selecionados será realizada até 25 de agosto. E a data Limite para pagamento da taxa para os selecionados em 1º Chamada é até dia 29 de agosto.