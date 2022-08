Começam as filmagens do longa “O Velho Fusca”, de Emiliano Ruschel

Começou essa semana, no Rio de Janeiro, as filmagens do filme “O Velho Fusca”, estrelado por Tonico Pereira, Cleo, Danton Mello, Caio Manhente, Christian Malheiros, Giovanna Chaves, Rodrigo Ternevoy, o ator e influenciador Isaías e grande elenco.

Na trama, depois de descobrir um velho fusca abandonado na garagem do seu avô (Tonico Pereira), Junior (Caio Manhente) bola um plano para conseguir ficar com o carro, mas para isso vai ter que remendar uma antiga briga que fraturou a família há anos.

Junior descobre um velho amargurado que perdeu a vontade de viver, sozinho, isolado de toda a família. O avô concorda em dar o carro para o jovem, mas Junior terá que fazer por merecer. Enquanto restaura o carro, Junior começa a cuidar da casa e do avô e os dois iniciam uma linda amizade. Enquanto o jovem garoto sensível aprende com o avô de outros tempos a ser mais assertivo, ele o ensina também a ser menos preconceituoso e mais tolerante, uma troca mútua de experiências.

Com produção e direção cineasta Emiliano Ruschel (“Maverick: Caçada no Brasil”) e coprodução de Cleo (Ayrosa Produções), Uno Filmes e La Duka Produções, o filme tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2023.

“O Velho Fusca” é a quarta produção da A2 Filmes e a terceira em parceria com a Ruschel Studios. Em 2021, a A2 Filmes iniciou uma nova etapa de negócio ao entrar como produtora de conteúdo e investir em produções nacionais. Em seu primeiro ano, já produziu os filmes “Memórias Ocultas” (Hidden Memories), “Segredos” (Secrets) e “Mato ou Morro”, todos em fase de pós-produção e que serão lançados ainda este ano e início de 2023.