Animação mineira “Placa-Mãe” participa de dois festivais internacionais

A animação brasileira “Placa-Mãe”, dirigida por Igor Bastos e que estreia nos cinemas em breve com distribuição da O2 Play, está em dois dos principais festivais internacionais. No Festival Internacional de Cinema Infantil de Chicago (Chicago International Children’s Film Festival – CICFF) participa da seleção oficial de longa de animação (Animated Feature). Já no Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha (SITGES), na Espanha, está na seleção de filmes para família e será exibido no dia 14 de outubro.

Primeiro festival de cinema infantil do mundo qualificado pela Academia do Oscar, o CICFF apresenta os melhores e mais inovadores filmes internacionais para crianças, adolescentes e jovens adultos de 2 a 25 anos. O evento seleciona filmes para entreter, desafiar perspectivas e inspirar o público.

O Festival de Cinema de SITGES é referência na indústria e o primeiro de cinema fantástico do mundo. É um dos eventos culturais mais relevantes e antigos da Catalunha: sua importância é tão grande, que todos os anos conta com participações de personalidades internacionais como Quentin Tarantino e Jodie Foster.

“Placa-Mãe” é o primeiro longa-metragem de animação produzido no interior de Minas Gerais e o segundo quando se trata do estado de Minas. O filme foi feito ao longo de quatro anos e meio nas cidades de Divinópolis e Nova Serrana e contou com mais de 250 profissionais envolvidos.

A ficção científica se passa em Minas Gerais, um dos grandes cenários políticos da história do Brasil. Em “Placa-Mãe”, Nadi é uma andróide com cidadania que ganha o direito de adotar duas crianças, David e Lina. No entanto, Asafe, um político e digital influencer sensacionalista, cria diversas polêmicas sobre o caso com o intuito de gerar popularidade para sua candidatura a presidente do Senado. Em meio a tudo, um mal entendido leva David a fugir e viver aventuras – consequentemente, Nadi deve decidir entre manter a sua cidadania ou avisar a fuga às autoridades.