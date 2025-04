Têm Dendê produz longa sobre o artista plástico Carybé, em coprodução com o diretor argentino Miguel Kohan

Um mergulho no universo do artista plástico Héctor Julio Páride Bernabó, o Carybé é o tema do novo longa ficcional da Têm Dendê Produções, em coprodução com o diretor argentino Miguel Kohan (foto). “Na Pele de Carybé” está em fase de desenvolvimento e pesquisa, e será ambientado entre Salvador — cidade escolhida pelo artista para viver — e Argentina, seu país de origem.

O filme apresenta a história de Pierre, um ator que está passando por uma crise amorosa que o afeta profissionalmente. Em meio à incerteza pessoal e também econômica, surge uma oferta de trabalho em um filme sobre o artista plástico Carybé. Em coincidência com sua temporária falta de habitação, fruto da separação, a produção do filme lhe oferece mudar-se para o apartamento número 76, localizado em um edifício em Buenos Aires, no bairro de Parlemo, onde abriga um mural de parede realizado por Carybé em 1953. Começa assim para Pierre a aventura de se colocar na pele de Carybé.

“Tive o privilégio de entrevistar Carybé em sua oficina em Brotas e, no momento em que o conheci, fiquei impressionado e imediatamente pensei que ele merecia um filme. Enquanto morava na Bahia, admirei sua forma monumental de expressar a cultura afro-baiana e fiquei muito admirado e surpreso com o fato de alguém que passou parte de sua vida na Argentina ter realizado tal tarefa cultural. A ideia de fazer o filme cresceu e amadureceu com o tempo”, explica Kohan, que fez uma viagem à província de Salta, onde Carybé havia morado em 1936. Lá, ele descobriu um universo pouco conhecido e que dialogava com a posterior viagem do artista argentino a Salvador, como a experiência de convivência com os indígenas que definiu a direção de sua arte.

Noemí Fuher e Keyti Souza assinam a produção executiva e, na fase de pesquisa, a equipe teve acesso a notas de viagem de 66 páginas escritas por Hugo Ratier, sobrinho de Carybé e antropólogo, que viveu no apartamento 76. As notas datam de 1956, ano em que Hugo viajou a Salvador para conhecer seu tio.

Em Salvador, Miguel Kohan estará no Panorama Internacional Coisa de Cinema com o filme “Ánimu”, com exibições no Cinema Glauber Rocha.