Leandro Hassum e Pedro Wagner protagonizam “O Rei da Feira”

Foto © Laura Campanella

Dirigido por Felipe Joffily e protagonizado por Leandro Hassum e Pedro Wagner, “O Rei da Feira” estreia nesta quinta-feira, 4 de setembro, nos cinemas brasileiros. Com distribuição da Imagem Filmes, o filme aposta em uma narrativa que combina humor e mistério, ambientada no cotidiano de uma tradicional feira de rua no subúrbio do Rio de Janeiro.

No longa, Hassum interpreta Monarca, um segurança com dons mediúnicos que se vê diante de um mistério: o assassinato de Bode (Pedro Wagner), morto logo após ganhar no Jogo do Bicho. O que ninguém esperava é que Bode voltasse como espírito para ajudar Monarca na investigação.

Completam o elenco Yuri Yamamoto, Vinicius Moreno, Luiz Xavier, Samuel Valadares, Márcio Vito, Clarissa Pinheiro, Carlos Takeshi, Caio Godim, Davi Saltino, Bernardo Mussauer, Ana Carolina Sauwen, Pablo Padilla e Manoela Pugsley.

A direção de fotografia é de Marcelo Brasil, a direção de arte é assinada por Rafael Ronconi e o figurino por Karla Monteiro. A produção é de Patrícia Maria Chamon, da Rubi Produtora, responsável por títulos como “Juntos e Enrolados” e “Turma da Mônica Jovem”. O projeto conta ainda com coprodução da Paramount Pictures, Wikishows e da Calenza Filmes.