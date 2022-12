Fernando Meirelles é homenageado na CCXP

A produtora O2 Filmes estará presente em dois painéis da CCXP22, que acontece em São Paulo nesta quinta-feira, 1º de dezembro, data da abertura do evento.

Com início previsto para às 12h30, no palco Thunder, o primeiro painel com a participação da O2 terá uma homenagem da organização da CCXP ao cineasta Fernando Meirelles, sócio fundador da produtora. Na sequência, haverá uma celebração aos vinte anos de “Cidade de Deus”, indicado a quatro Oscar, com membros da equipe e elenco. Outro destaque da O2 é um painel sobre a Amazônia com a participação de Almir Suruí e Bruno Gagliasso.

Para encerrar, o palco Ultra receberá a comemoração dos 30 anos da O2 Filmes com a participação dos sócios da produtora, Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles e Paulo Morelli, a partir das 17h, e com moderação dos atores Luiz Navarro e Henrique Santana.

No sábado, o destaque é com a distribuidora O2 Play. No palco Ultra, às 12h30, acontece o talk “O2 Play e o novo cinema indie brasileiro” com a moderação do jornalista Roberto Sadovski e a participação de Claudio Borrelli, Djan Ibson Silva, Valentina Herszage, Mariana Bastos, Paulo Miklos e Iberê Carvalho. E, no domingo, também às 12h30, a O2 Play lança o filme “Ciclo”, dirigido por Ian SBF, que terá uma sessão de perguntas e respostas com PH Souza, moderada por Antônio Tebet e com a presença do diretor.