Festival Cine Inclusão realiza Oficina de Cinema gratuita para pessoas 60+ em Paraisópolis

Tendo a terceira idade como tema, o 4º Festival Cine Inclusão está com inscrições abertas para a Oficina de Cinema 60+, que será realizada no CEU Paraisópolis, nos dias 22 e 23 de julho, das 9h às 16h, em São Paulo.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no local, à Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n, ou pelo site www.cineinclusao.com.br. Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, interessadas em aprender sobre as técnicas de produção de cinema de curta-metragem.

Um filme de curta duração será produzido durante a oficina, coordenada por Eugênia Cecchini, e será exibido na abertura oficial do evento, em setembro.

Idealizado e dirigido pelo produtor Daniel Gaggini e realizado pela MUK, o Festival Cine Inclusão será realizado entre os dias 2 e 9 de setembro, com exibições e atividades nas quatro maiores comunidades populares e na região central da cidade de São Paulo. Serão exibidos mais de 20 curtas-metragens em língua portuguesa de todos os gêneros, divididos nas duas mostras, além da premiação no Concurso de Roteiro e da realização das quatro Oficinas de Cinema. O objetivo do evento é promover espaço para que pessoas na terceira idade possam se expressar pela sétima arte, difundir suas criações e trocar conhecimentos.