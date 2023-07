Mostra Work in Progress do FAM recebe inscrições de filmes em produção

As inscrições para o 27º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023 vão até o dia 21 de julho. Entre as categorias, a Mostra Work in Progress (WIP) completa cinco anos na programação do festival e é destaque para os realizadores com projetos em processo de finalização.

Parte da programação do 7º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM, que também está com inscrições abertas, a Mostra WIP exibe ao público o primeiro corte de filmes em processo de pós-produção. Além de os realizadores terem a oportunidade de acompanhar as primeiras reações do público com o projeto, ainda concorrem à premiação.

Os projetos inscritos devem ser longas-metragens, com duração mínima de 70 minutos. São aceitos filmes de ficção e documentários de países do Mercosul e associados (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). A temática é livre, mas a Associação Cultural Panvision, realizadora do festival, dá preferência às obras que gerem debate sobre sustentabilidade social, ambiental e econômica.

As inscrições para a Work in Progress, demais mostras competitivas do FAM e ECM+LAB 2023 podem ser realizadas através do link. O Guia de Inscrição completo está disponível no site do FAM.