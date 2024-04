Adriano Portela grava “Recife Assombrado 2” com Vitória Strada e Daniel Rocha

“Recife Assombrado 2 – A Maldição de Branca Dias”, sequência pernambucana de 2019, está com as filmagens. A previsão de estreia é para o segundo semestre de 2025. No elenco estão o ator Daniel Rocha, protagonista também do primeiro filme, e Vitória Strada, recém-chegada ao time comandado pelo diretor Adriano Portela.

Na franquia de terror, os personagens interagem com uma Recife misteriosa, onde lendas locais são reais e perigosas. A continuação promete expandir ainda mais o universo de medo e fantasia idealizado pelo cineasta pernambucano.

A capital pernambucana continua importante para a trama, mas, dessa vez, os personagens também irão explorar locais diferentes do Estado, representando lugares por onde Branca Dias, figura histórica que dá nome ao longa, realmente transitou.

O filme contará ainda com efeitos visuais inéditos no cinema pernambucano.

O elenco tem ainda Aramis Trindade (“O Auto da Compadecida”) e Pally Siqueira (“Bom Dia Verônica”).