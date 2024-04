Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI exibirá 85 filmes em sessões online e presenciais no Rio de Janeiro

O FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil chega em sua 21ª edição, trazendo 85 filmes brasileiros, entre curtas e longas-metragens, que serão exibidos online e em sessões presenciais no Rio de Janeiro. Os filmes online estarão disponíveis no site www.fici.com.br, entre os dias 5 de abril e 5 de maio, e concorrem ao Prêmio Brasil de Cinema Infantil. Já as sessões presenciais acontecem no Estação Net Gávea, dias 18, 19, 20 e 21, e no Estação NET Rio, em Botafogo, nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril. Três estreias fazem parte da seleção: “Teca e Tuti – Uma Noite na Biblioteca” (foto), “Placa Mãe” e “Era uma Era”.

A programação presencial contará também com oficinas de contação de histórias e com o Fórum Pensar a Infância, que reunirá, no dia da abertura, no Estação Net Gávea, os principais nomes do ecossistema audiovisual brasileiro para discutir os temas mais atualizados sobre as infâncias contemporâneas.

Idealizado pela atriz e diretora Carla Camurati, em parceria com a produtora audiovisual Carla Esmeralda, o FICI já levou o cinema para mais de dois milhões de crianças dos quatro cantos do Brasil em 20 anos de história.

Os filmes do FICI são voltados para crianças entre 4 e 12 anos de idade. Nesta edição, o festival online exibirá 72 curtas e dois longas-metragens, divididos em Mostras Principais e Mostras Paralelas. Filmes de diversos formatos e de várias regiões do Brasil compõem a seleção. Entre os destaques, produções de alunos da Faculdade Méliès, em São Paulo, do Instituto Marlin Azul, em Vitória (ES), filmes feitos por estudantes do ensino médio, filmes educativos, de inclusão, entre outras temáticas.

Todos os filmes do FICI Online concorrem ao Prêmio de Melhor Filme segundo o júri popular. A votação será online. Já os filmes da Mostra Principal, que inclui as categorias Histórias Curtas, Mostra Teen e Histórias Animadas, concorrem ao Prêmio Brasil de Cinema Infantil e serão votados por um Júri Especializado. O melhor filme de cada categoria ganhará o Troféu FICI.

Os filmes da mostra presencial são todos longas-metragens. As sessões de quintas e sextas-feiras serão gratuitas e exclusivas para os alunos das escolas, públicas e particulares, participantes. Após cada sessão, os professores receberão um caderno pedagógico para discutir em sala de aula o conteúdo de cada filme assistido.

Já os ingressos para as sessões de sábados e domingos serão vendidos a partir do dia 8 de abril, no site Sympla. Entre os destaques das Sessões Estreia estão: “Teca e Tuti – Uma Noite na Biblioteca”, de Diego Doimo, Eduardo Perdido e Tiago Mal, “Placa Mãe”, de Igor Bastos, e “Era uma Era”, de João Batista Schnorr e Verônica Gentilin. “Teca e Tuti – Uma Noite na Biblioteca” tem como protagonista uma pequena traça que adora comer papel, mas quando aprende a ler, percebe que os livros não devem ser comidos. “Placa Mãe” mistura tecnologia e consciência política de forma lúdica, e “Era uma Era”, traz o teatro para o cinema em uma linguagem completamente inovadora.

Os outros oito títulos que compõem as Sessões Se Você Ainda Não Viu são: “A Ilha dos Ilús”, de Paulo GC Miranda, “Acampamento Intergaláctico”, de Fabrício Bittar, “Além da Lenda”, de Marília Mafé e Marcos França, “Alice dos Anjos”, de Daniel Leite Almeida, “Alice no Mundo da Internet”, de Fabrício Bittar, “Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro”, de Guilherme Fiúza Zenha, “Empirion: Uma Aventura com Einstein”, de Michael Ruman, “Uma Carta para Papai Noel”, de Gustavo Spolidoro.

No Fórum Pensar a Infância, no dia 18 de abril, a partir das às 14h30, no Estação Net Gávea, produtores de cinema e narrativas multiplataformas para as crianças se reúnem para discutir os temas mais atualizados sobre as infâncias contemporâneas. Entre os convidados, nomes como Joelma Gonzaga, Secretária Nacional do Audiovisual, Marcelo Calero, Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Luiza Lins, membro do Conselho Superior de Cinema, e Antônia Pellegrino, diretora de conteúdo e programação da EBC. O Fórum é aberto ao público e quem quiser participar pode retirar gratuitamente o ingresso no site Sympla.

O 21º Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI é realizado pela Copacabana Filmes e Esmeralda Produções e conta com o apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da prefeitura do Rio, do Telecine e da PenseBem, além dos parceiros curatoriais LerConecta e Conecta Acessibilidade.