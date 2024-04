“O que Pode o Corpo?” investiga o corpo na contemporaneidade

O corpo surge como protagonista, assumindo o papel de arena de debates públicos sobre questões cruciais da contemporaneidade, no novo filme do diretor Leonardo Barcelos, “O que Pode o Corpo?”, que estreia com exclusividade no dia 9 de abril, no Curta!. Em seguida, a produção também estará disponível em streaming no CurtaOn.

Através da arte performática, o corpo se apresenta como ferramenta de resistência, inovação e questionamento, desafiando normas e abrindo espaço para novas formas de ser e estar no mundo. O documentário propõe uma imersão profunda na arte performática contemporânea, explorando a confluência de diferentes expressões artísticas e os discursos inovadores que emergem dessa interseção.

Através de um mosaico de imagens de arquivo e entrevistas com artistas e teóricos, o filme tece um panorama vibrante das questões acerca do corpo e da performance no mundo atual. Abarca temas como a colonização e seus efeitos persistentes na sociedade, as lutas pela igualdade de direitos LGBTQIA+ e por avanço dos movimentos feministas, além das reivindicações dos povos indígenas e negros por reconhecimento e justiça.

Ao longo de 10 anos de pesquisa, o diretor Leonardo Barcelos e o produtor André Hallak — em parceria com a Trem Chic, produtora encabeçada pelo multiartista Eder Santos — foram estabelecendo trocas e parcerias com alguns dos mais importantes nomes da performance no mundo. Entre eles, estão ORLAN, Rodrigo Braga, Ayrson Heráclito, Jo Clifford, Marco Paulo Rolla, Regina José Galindo e Carlos Martiel.

“O que Pode o Corpo?” é o desdobramento de um projeto ainda mais amplo, fruto dos quase 10 anos de pesquisa do diretor e da equipe, que deu origem à “Trilogia do Corpo”. Ela consiste em dois longas-metragens e uma série de TV, além de um média-metragem e a previsão de uma grande exposição de fechamento.

Viabilizado pelo Curta! por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), “O que Pode o Corpo?” é uma produção da Tandera Filmes.