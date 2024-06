Inscrições abertas para os seis novos cursos intensivos de inglês técnico para profissionais do audiovisual

Desenvolvidos para profissionais do audiovisual que têm pouco tempo e objetivos específicos bem definidos, os seis novos cursos de inglês técnico de curta duração do LATC-GATC estão com inscrições abertas até completar as 12 vagas por turma.

O formulário de inscrição está disponível em https://forms.gle/tSq2rX6QSRVu2ej4A.

Os cursos de inglês técnico do LATC-GATC abordam práticas, temáticas e tendências da indústria audiovisual, incluindo dinâmicas e funções de set de filmagem internacionais.

Com início em junho ou julho, cada curso inclui acesso a uma série de aulas online de 90 minutos cada. O nível de inglês recomendado varia de iniciante a avançado de acordo com o curso e seus objetivos específicos. São eles:

ENGLISH FOR ASSISTANT DIRECTORS 1.0: EFFECTIVE ON-SET COMMUNICATION (12h)

Início em 12 de junho. Segundas e quartas-feiras, 19:30h (GMT-3)

Níveis de inglês recomendados: Pré-intermediário, Intermediário ou Avançado

Tutoria: Julia Ferreira

Site: https://gatc-edu.com/pt-br/intensive-courses/english-for-assistant-directors-1-0-effective-on-set-communication/

ENGLISH FOR SCREENWRITERS: HOW TO WRITE EFFECTIVE LOGLINES (12h)

Início em 17 de junho. Segundas e quartas-feiras, 13h (GMT-3)

Níveis de inglês recomendados: Intermediário, Avançado

Tutoria: Akemi Iwasa

Site: https://gatc-edu.com/pt-br/intensive-courses/english-for-screenwriters-how-to-write-effective-loglines/

ENGLISH FOR STORYTELLERS: HOW TO CREATE A COMPELLING PITCH FOR YOUR PROJECT (12h)

Início em 20 de junho. Terças e quintas-feiras, 19:30h (GMT-3)

Níveis de inglês recomendados: Intermediário, Avançado

Tutoria: Akemi Iwasa

Site: https://gatc-edu.com/pt-br/intensive-courses/english-for-storytellers-how-to-create-a-compelling-pitch-for-your-project/

SURVIVAL ENGLISH FOR AUDIOVISUAL PROFESSIONALS (20h)

Início em 29 de junho. Sábados – 1 vez por semana, 13h (GMT-3)

Níveis de inglês recomendados: Iniciante, Básico

Tutoria: Bianca Martins

Site: https://gatc-edu.com/pt-br/intensive-courses/survival-english-for-audiovisual-professionals/

ENGLISH FOR ON SET PROFESSIONALS: INTERNATIONAL PROTOCOLS FOR BETTER COMMUNICATION (12h)

Início em 26 de julho. Sextas – 1x por semana, 19:30h (GMT-3)

Níveis de inglês recomendados: Pré-intermediário ou Intermediário

Tutoria: Julia Ferreira

Site: https://gatc-edu.com/pt-br/intensive-courses/english-for-on-set-professionals-international-protocols-for-better-communication/

ENGLISH FOR ASSISTANT DIRECTORS 2.0: ON-SET COMMUNICATION STRATEGIES (12h)

Início em 29 de julho. Segundas e quartas-feiras, 19:30h (GMT-3)

Níveis de inglês recomendados: Pré-intermediário, Intermediário ou Avançado

Tutoria: Julia Ferreira

Site: https://gatc-edu.com/pt-br/intensive-courses/english-for-assistant-directors-2-0-on-set-communication-strategies/